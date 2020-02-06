ما هي المنصة الجديدة التي ستنافس Netflix الشهيرة للأفلام؟

تتطلع عيون عشاق السينما والأفلام إلى منصة Quibi الإلكترونية الجديدة التي يتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لخدمة Netflix العالمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على Quibi تمكنوا من جمع 1.4 مليار دولار لتطوير هذه المنصة التي ستطلق خدماتها في 6 أبريل القادم، لتعمل على الهواتف الذكية.

وتعاون القائمون على هذه المنصة مع عدد من المخرجين والفنانين والمشاهير العالميين مثل ستيفين سبيلبيرغ، وكريسي تيغن، وديف فرانكو، لتطوير محتوى جديد ومميز لمنصتهم.

ومن المفترض أن تغير هذه المنصة مفاهيم مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، إذ ستعرض مقاطع فيديو قصيرة ستكون مدتها 10 دقائق أو أقل، ويصبح بالإمكان مشاهدتها بصورة أفقية أو عمودية، كما ستتضمن خدماتها بث نشرات إخبارية لمواقع أخبار عالمية.

ومن المفترض أن يبلغ رسم الاشتراك العادي في هذه الخدمة نحو 5 دولارات في الشهر، أما في حال أراد المستخدم استعمالها دون أن تظهر له مقاطع دعائية فيتوجب عليه دفع 7.99 دولار شهريا.

المصدر: sharespro