 
مباشر

ما هي المنصة الجديدة التي ستنافس Netflix الشهيرة للأفلام؟

العالم الرقمي و Social media

ما هي المنصة الجديدة التي ستنافس Netflix الشهيرة للأفلام؟
Reuters SM/OLA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7pe

تتطلع عيون عشاق السينما والأفلام إلى منصة Quibi الإلكترونية الجديدة التي يتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لخدمة Netflix العالمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على Quibi  تمكنوا من جمع 1.4 مليار دولار لتطوير هذه المنصة التي ستطلق خدماتها في 6 أبريل القادم، لتعمل على الهواتف الذكية.

وتعاون القائمون على هذه المنصة مع عدد من المخرجين والفنانين والمشاهير العالميين مثل ستيفين سبيلبيرغ، وكريسي تيغن، وديف فرانكو، لتطوير محتوى جديد ومميز لمنصتهم.

ومن المفترض أن تغير هذه المنصة مفاهيم مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، إذ ستعرض مقاطع فيديو قصيرة ستكون مدتها 10 دقائق أو أقل، ويصبح بالإمكان مشاهدتها بصورة أفقية أو عمودية، كما ستتضمن خدماتها بث نشرات إخبارية لمواقع أخبار عالمية.

ومن المفترض أن يبلغ رسم الاشتراك العادي في هذه الخدمة نحو 5 دولارات في الشهر، أما في حال أراد المستخدم استعمالها دون أن تظهر له مقاطع دعائية فيتوجب عليه دفع 7.99 دولار شهريا.

المصدر: sharespro

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز