"إنستغرام" تحقق أرباحا مالية تفوق "يوتيوب" في 2019

لا يوجد أدنى شك في أن تطبيق "إنستغرام" ليس أكبر صانع أموال بالنسبة لـ"فيسبوك"، لكنه بالتأكيد يلعب دورا رئيسيا في تحقيق إيرادات هامة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وذكرت مصادر وكالة بلومبرغ، أمس الثلاثاء 4 فبراير، أن تطبيق "إنستغرام" حقق 20 مليار دولار من إيرادات الإعلانات عام 2019، وهو ما يتفوق بسهولة على أرباح موقع يوتيوب البالغة 15.1 مليار دولار.

إقرأ المزيد

ومن غير المفاجئ أن يلعب "إنستغرام" دورا مهما في الشؤون المالية على "فيسبوك"، حيث تمثل أكثر من ربع أرباح إعلانات شركة التكنولوجيا منذ العام الماضي.

ويعد رقم الأرباح الذي حققه "إنستغرام" مهما للغاية في ضوء إعلام "غوغل" عن تحقيق "يوتيوب" 15 مليار دولار من إيرادات الإعلانات في العام الماضي، أو نحو 10% من إجمالي عائدات "غوغل".

وبخلاف "يوتيوب"، لا يشارك "إنستغرام" أيا من الإعلانات الخاصة به مع منشئي المحتوى، كما ذكر تقرير سابق أن "إنستغرام" لا يقدم أرباحا مالية لصانعي محتوى معينين مقابل المحتوى المقدم على شكل الفيديوهات الطويلة IGTV.

وليس مفاجئا أن تحقق "إنستغرام" إيرادات عالية من الإعلانات الخاصة بها، حيث أنها موجودة في كل مكان عبر التطبيق، وتظهر الإعلانات على "إنستغرام" بين القصص (Stories)، وداخل صفحة الأخبار الرئيسية في التطبيق، وفي قسم "الإكسبلور" (Explore ).

ورفضت "فيسبوك" التعليق على هذه البيانات التي نشرتها وكالة بلومبرغ، والتي تشير إلى أن إيرادات "إنستغرام" لعام 2019، تمثل أكثر من ربع إجمالي إيرادات الشركة الأم للعام نفسه.

المصدر: إنغيدجت