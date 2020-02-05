مفاجأة قريبة من هواوي تحيي مبيعاتها من جديد!

رغم العقوبات والقيود المفروضة عليها تمكنت هواوي من تطوير هاتف مميز سينهض بمبيعاتها من جديد ويحافظ على مواقعها المتصدرة في سوق الأجهزة الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Huawei Nova 7i الجديد الذي سيطلق في 14 فبراير الجاري سيأتي بمواصفات متطورة وكاميرات بقدرات تصوير عالية، وبسعر قريب من 300 دولار فقط.

وسيحصل هذا الهاتف على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

والأبرز في هذا الهاتف ستكون كاميرته الأساسية التي ستأتي بأربع عدسات، بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وستحصل على مستشعر بصري من نوع Sоny IMX 586 عالي الدقة، وتقنيات خاصة تساعدها على التقاط صور شديدة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستأتي بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Кirin 810 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات ARM Mаli-G52 MP6 GPU، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

المصدر: 4apk