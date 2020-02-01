تسريبات تكشف عن هواتف نوكيا القادمة

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بهاتفين جديدين تنوي شركة نوكيا من خلالهما استعادة مواقعها في أسواق الهواتف الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن نوكيا تعتزم إطلاق هاتفين من الفئة المتوسطة بمواصفات جيدة وسعر يجعلها الأرخص من بين فئتها.

وأول هاتف ستطرحه نوكيا تحت اسم Nokia 5.2 من المفترض أن يأتي بمعالج Snapdragon 632 ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 506.

كما سيحصل هذا الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المحتمل أن تطلق من هذا الجهاز نسخة أكثر تطورا، مزودة بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما شاشة Nokia 5.2 فمن المفترض أن تكون بمقاس 6.2 بوصة، وكاميرته الأساسية بدقة (16+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطاريته بسعة 3500 ميلي أمبير.

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والهاتف الثاني Nokia 1.3 الذي سيصنف من فئة الهواتف الرخيصة الثمن سيحصل على معالج MediaTek، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت، وشاشة بمقاس 6 بوصات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وفيما يتعلق بالأسعار من المفترض أن يطلق Nokia 5.2 بسعر 169 يورو، وNokia 1.3 بسعر 79 يورو.

المصدر: 4apk