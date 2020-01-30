Xiaomi تطلق أحد أفضل الهواتف على الإطلاق

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن هاتف Redmi K30 الذي صنفه البعض كأحد أفضل الهواتف الذكية وأكثرها تطورا.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف الهيكل الأنيق المصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، المزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة بمعدل تعديل 120 هيرتز، لتكون إحدى أفضل شاشات الهواتف التي تناسب عشاق الفيديو والألعاب الإلكترونية.

youtube/Антон Григорьев - ОБЗОРЫ

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 730G ثماني النوى المطور بتقنية (8 نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 618.

كما سيحصل على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 11، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بـ 4 عدسات ودقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بفتحة عدسة واسعة وميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: gsmarena