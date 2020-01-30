"غوغل إيرث" تتيح التجول في الفضاء الخارجي على الهاتف

عندما تقوم بتصغير الخريطة على تطبيق "غوغل إيرث" (Google Earth) على الويب أو تطبيق Pro على سطح المكتب، يمكنك الحصول على عرض مذهل لكوكبنا مع النجوم في الخلفية.

لكن هذه الخلفية المرصعة بالنجوم ستتحول إلى اللون الأسود العادي عند استخدام "غوغل إيرث" على الهاتف المحمول.

أما الآن، مع تحديث عملاق التكنولوجيا "غوغل" للتطبيق، أصبح بالإمكان عرض الكون المرصع بالنجوم في الخلفية على الهواتف والأجهزة اللوحية، وذلك بفضل حقيقة أن الأجهزة المحمولة أصبحت الآن أكثر قوة من أي وقت مضى.

وسيوفر التحديث فرصة لرؤية طريق درب التبانة أثناء دوران الكرة الأرضية، والتي يقع التقاطها جميعا بواسطة المرصد الجنوبي الأوروبي.

ونظرا لأن المستخدم سينظر إلى الكوكب من الخارج، فسيتمكن من رؤية النجوم كما تبدو على ارتفاع 30 ألف ميل (48 ألف كم)، فوق الأرض، وهو أمر غاية في الروعة لمن يرغب في استكشاف الفضاء.

وتقول "غوغل" إن إضافة النجوم إلى الأرض هي جزء من جهودها لجعل البرنامج يبدو واقعيا قدر الإمكان، ولهذا السبب أضافت أيضا غيوما متحركة في السماء لإظهار أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

وقال مهندس البرمجيات "جوناثان كوهين": "الواقعية مهمة بالنسبة لنا .. نريد من الذين يستخدمون برنامج غوغل إيرث أن يروا كوكبنا في سياق موقعه في الكون".

المصدر: إنغيدجت