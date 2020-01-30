غوغل تنافس TikTok بتطبيق مميز

أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن إطلاقها تطبيقا مميزا يساعد المستخدمين على تسجيل الفيديوهات القصيرة، وقد يصبح منافسا قويا لتطبيق TikTok.

ويمكن استعمال تطبيق Tangi حاليا عن طريق هواتف iOS وتحميله من متجر آبل الإلكتروني،

أو عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، ومن المفترض أن يظهر قريبا على أجهزة أندرويد.

وتبعا لمطورة هذا التطبيق، كوكو ماو، فإن تطبيقها يتميز عن باقي تطبيقات صناعة الفيديوهات بأنه يحث المستخدمين على الإبداع، ويسهل عليهم إيجاد الكثير من مقاطع الفيديو الإرشادية والتعليمية، وهو مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة التي تركز على محتوى DIY "افعلها بنفسك".

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وحول ما شجعها على تطوير هذا التطبيق قال ماو: "كان لدى أمي جانب مبدع دوما، وفوجئت عندما علمت أنها باتت تمارس هواية الرسم بالألوان الزيتية بعد أن شجعتها على ذلك مشاهدة الفيديوهات المختصة بهذا الأمر، أنا أيضا انضممت لمحبي الفيديوهات القصيرة المختصة بالطهو والموضة، ورأيت شيئا سحريا في هذه الفيديوهات".

وصناعة مقاطع الفيديو وتحميلها على الشبكة العنكبوتية ليس متاحا لجميع مستخدمي Tangi، كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي تطبيق TikTok، بل يجب على كل مستخدم لهذا التطبيق الحصول على موافقة غوغل لنشر فيديوهاته، والتي تتأكد بدورها من أن الفيديوهات مخصصة للشؤون الإبداعية.

المصدر: socialbarrel