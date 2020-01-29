Yoto Player.. مساعد ذكي لتنمية قدرات الأطفال

أعلنت شركة Yoto عن إطلاق جيلها الجديد من المساعدات الذكية المصممة لتنمية القدرات الذهنية والفكرية للأطفال.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن مساعدهم الذكي طور خصيصا لتجنيب الأطفال خطر الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الحواسب اللوحية أو الهواتف، لذا فمساعدهم الذكي الجديد يخلو من أي شاشات، ومزود بمكبرات صوتية فقط.

وصمم هذا الجهاز ليدعم بطاقات إلكترونية تتصل به عبر تقنية NFC، تحوي تلك البطاقات الأغاني والبودكاست والكتب الصوتية والموسيقى وغيرها من البيانات التي يمكن عرضها للطفل عبر الصوت.

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ويمكن شحن هذا الجهاز عبر منصة مغناطيسية مرفقة به، كما تساعده البطارية الموجودة بداخله على العمل لـ 3 ساعات متواصلة دون الحاجة للشحن، ما يجعل منه أداة ممتازة لترفيه الطفل أثناء النزهات أو رحلات السفر.

ويرى الكثيرون في هذا الجهاز أداة ممتازة لمحاربة إدمان الأطفال على الإنترنت، ووسيلة ناجحة لتثقيف الطفل وتوسيع معارفه وقدرته على الاستيعاب، والتي تنمو مع الاستماع للكتب الصوتية والموسيقى.

المصدر: yotoplay