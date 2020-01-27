أجهزة إلكترونية تسهل السفر مع الأطفال

يعاني العديد من الآباء والأمهات من مشكلات ضجر الأطفال الصغار أو فقدانهم أثناء رحلات السفر أو السياحة، لذلك ابتكرت أجهزة تساهم في حل تلك المشكلات.

Fire HD 8 Kids Edition:

يعتبر هذا الجهاز الذي طورته شركة أمازون من أفضل الحواسب اللوحية المخصصة للأطفال، ووسيلة جيدة للهو الطفل أثناء رحلات السفر الطويلة، وصمم هذا الجهاز ليكون مقاوما للصدمات والماء والغبار.

وطورت برمجيات هذا الحاسب لتعرض المحتوى بما يتناسب مع عمر الطفل، فضلا عن أنه يوفر مجموعة واسعة من الكتب والقصص المكتوبة والمسموعة المخصصة لمختلف الأعمار.

Jiobit:

يعتبر هذا الجهاز من بين أفضل الإلكترونيات المخصصة لتعقب حركة الأطفال عبر تقنيات GPS وخصوصا أثناء السفر، فضلا عن أنه يدعم الاتصال بالأجهزة الذكية وشبكات بلوتوث و Wi-Fi.

ويتميز بأنه سهل الحمل ومضاد للماء وفق معايير IPX8 العالمية، ويمكن تتبعه من الهواتف والحواسب اللوحية عبر تطبيق خاص، كما يحتوي على ميزة geofence التي تنبه الأهل أثناء التجوال في حال ابتعاد الطفل عنهم.

Fire HD 10:

يصنف هذا الجهاز من بين الحواسب اللوحية المميزة بسبب هيكله المتين وشاشته الكبيرة بمقاس 10 بوصات، فضلا عن أدائه الممتاز وبطاريته التي تعمل 12 ساعة متواصلة، كما يدعم تقنية الشحن ونقل البيانات عبر منفذ USB-C.

المصدر: وكالات