بريطانيا تحظر كلمات المرور "الضعيفة" في الأجهزة الذكية

كشف خبراء أنه سيقع حظر كلمات المرور الضعيفة مثل "1234" في الأجهزة الذكية كجزء من حملة ضد القرصنة والتجسس.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في محاولة لتحسين الحماية الرقمية ووضع معايير أمنية عالية في العدد المتزايد من الأجهزة المنزلية الذكية، حيث استفادت الهجمات السيبرانية السابقة من كلمات المرور الافتراضية وسهلة التخمين على الأجهزة المتصلة بالشبكة الموجودة في ملايين المكاتب والمنازل، ما يعرض العديد منها لخطر الاختراق والتجسس المحتمل.

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سيتعين على الشركات المصنعة للأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل السماعات الذكية وأجهزة مراقبة الأطفال، إخبار العملاء بموجب القانون، عن ضرورة تغيير كلمات المرور.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية (DCMS) أنه سيتعين على الشركات الآن أن يكون لها جهة اتصال عامة حيث يمكن للأشخاص الإبلاغ عن نقاط الضعف التي يجدونها في برامجهم.

وقالت الحكومة إنها تخطط لوضع تشريع لتطبيق المعايير الجديدة وتقديمها إلى نواب البرلمان "في أقرب وقت ممكن" وفقا للجدول الزمني للبرلمان.

وحذر خبراء الأمن في السابق من أن الأجهزة الذكية ذات الأمن الضعيف يمكن أن توفر طريقا للمتسللين للدخول إلى الهواتف الذكية المتصلة بالمالكين ثم سرقة المعلومات الشخصية الحساسة، بالإضافة إلى تهديد معلومات الشركة أو أسرار الدولة.

المصدر: ذي صن