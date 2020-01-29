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آبل تطور حاسبا مكتبيا غير مسبوق

العالم الرقمي و Social media

آبل تطور حاسبا مكتبيا غير مسبوق
.pexels.com/Tom Swinnen
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كشفت آبل مؤخرا عن طلب لبراءة اختراع تهدف لتطوير حاسب مكتبي لم يسبق له مثيل من قبل.

وتبعا  لموقع Patently Apple فإن الحاسب الجديد سيأتي في هيكل زجاجي منحني الشكل، يجمع ضمنه الشاشة ولوحة المفاتيح ومنافذ التوصيل وباقي الأجزاء الأخرى.

ويعتقد بعص الخبراء أن الجهاز سيكون من أكثر أجهزة الكمبيوتر غرابة في العالم كون هيكله سيحتوي على كمية كبيرة من الزجاج  المقوى لم تستخدم في الحواسب من قبل.

آبل تطور حاسبا مكتبيا غير مسبوق
patentlyapple.com

والشيء الآخر الملفت للنظر في هذا الحاسب هو لوحات الـ touchpad التي ستتوضع على جانبي لوحة المفاتيح اللمسية، والتي ستكون جزءا من الهيكل الزجاجي أيضا.

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ولم تدل آبل بتصريحات رسمية حول هذا الجهاز الذي قد يحمل اسم  Electronic Device with Glass Housing Member، لكن بعض الخبراء يتوقعون أن يبقى مجرد نموذج لمشروع حاسب مستقبلي يضم الخائص المذكورة سابقا.

المصدر: patentlyapple

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