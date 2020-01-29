آبل تطور حاسبا مكتبيا غير مسبوق

كشفت آبل مؤخرا عن طلب لبراءة اختراع تهدف لتطوير حاسب مكتبي لم يسبق له مثيل من قبل.

وتبعا لموقع Patently Apple فإن الحاسب الجديد سيأتي في هيكل زجاجي منحني الشكل، يجمع ضمنه الشاشة ولوحة المفاتيح ومنافذ التوصيل وباقي الأجزاء الأخرى.

ويعتقد بعص الخبراء أن الجهاز سيكون من أكثر أجهزة الكمبيوتر غرابة في العالم كون هيكله سيحتوي على كمية كبيرة من الزجاج المقوى لم تستخدم في الحواسب من قبل.

والشيء الآخر الملفت للنظر في هذا الحاسب هو لوحات الـ touchpad التي ستتوضع على جانبي لوحة المفاتيح اللمسية، والتي ستكون جزءا من الهيكل الزجاجي أيضا.

إقرأ المزيد

ولم تدل آبل بتصريحات رسمية حول هذا الجهاز الذي قد يحمل اسم Electronic Device with Glass Housing Member، لكن بعض الخبراء يتوقعون أن يبقى مجرد نموذج لمشروع حاسب مستقبلي يضم الخائص المذكورة سابقا.

المصدر: patentlyapple