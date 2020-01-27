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موتورولا تعود للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف الذكية!

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تعود للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف الذكية!
Reuters ND/WY
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أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن موتورولا عازمة على إطلاق هاتف ذكي سيكون من بين أفضل الهواتف في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هاتف Edge+ الجديد  وفقا للتسريبات هو قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالشاشة والتطبيقات كما في هواتف Galaxy Note التي تطلقها سامسونغ، ليكون أول هاتف بهذه الميزة تطلقه موتورولا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة كبيرة بدقة FHD+، ومعالج Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وكاميرا من بين أفضل كاميرات الهواتف، ومنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات.

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أما الكاميرا الأمامية فستكون في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، وستحصل على ميزة التعرف على الوجوه، كما سيحصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 3dnews

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