موتورولا تعود للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف الذكية!

أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن موتورولا عازمة على إطلاق هاتف ذكي سيكون من بين أفضل الهواتف في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هاتف Edge+ الجديد وفقا للتسريبات هو قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالشاشة والتطبيقات كما في هواتف Galaxy Note التي تطلقها سامسونغ، ليكون أول هاتف بهذه الميزة تطلقه موتورولا.

Motorola EDGE Plus is Coming And Another Mysterious Device with Stylus and Punch Hole display Spottedhttps://t.co/GFFcnmf15Q#Motorola#MotorolaEdgePlus — SPARROWS NEWS (@sparrows_news) January 25, 2020

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة كبيرة بدقة FHD+، ومعالج Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وكاميرا من بين أفضل كاميرات الهواتف، ومنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات.

Motorola is working on a Smartphone with Curved Display.. Will be called Moto Edge+ (According to Evleaks) pic.twitter.com/woo2Zp8IGt — TechDroider (@techdroider) January 22, 2020

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أما الكاميرا الأمامية فستكون في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، وستحصل على ميزة التعرف على الوجوه، كما سيحصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 3dnews