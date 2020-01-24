سامسونغ تدخل ميزة جديدة على هواتفها

كشف موقع xda-developers عن ميزة جديدة طورتها سامسونغ لتدخلها على أجهزتها وهواتفها الذكية، لتنافس فيها ميزة AirDrop الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن ميزة Quick Share التي قد تظهر في هواتفGalaxy التي سيكشف عنها قريبا، ستعمل بآلية تشبه آلية عمل ميزة AirDrop، وستسمح للأجهزة والهواتف الذكية بتبادل الملفات والصور والفيديوهات عبر شبكة Wi-Fi، بسرعة كبيرة تفوق سرعة نقل البيانات عبر البلوتوث بأضعاف.

وستؤمن الميزة الجديدة للمستخدم خيارين لنقل البيانات، خيار مشاركة البيانات مع جهات الاتصال الموجودة في هاتفه، وخيار مشاركة البيانات مع أي جهاز Galaxy آخر يقع ضمن نطاق شبكة الـ Wi-Fi التي سيبثها هاتفه.

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وستتميز Quick Share عن AirDrop بأنها ستدعم ميزة التخزين السحابي، إذ ستسمح للمستخدم بتحميل الملفات على خدمة Samsung Cloud، ليتمكن من رؤيتها لاحقا من أي جهاز مزود بالخدمة الأخيرة.

المصدر: xda-developers