Lenovo تعرض رسميا أول حاسب محمول لشبكات 5G

كشف عملاق صناعة الإلكترونيات الصيني Lenovo في معرض CES 2020 عن أول حاسب شخصي محمول مخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G

ومن أكثر ما يميز حاسب Yoga 5G الجديد هو التصميم الفريد الذي يجعل منه حاسبا شخصيا محمولا وحاسبا لوحيا في آن معا، إذ حصل هذا الجهاز على شاشة عالية الدقة بمقاس 14 بوصة تعمل باللمس، يمكن الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي.

وينفرد هذا الحاسب أيضا بكونه أول حاسب محمول في العالم يعمل بمعالج نظام Qualcomm Snapdragon 8cx، ليتمكن من الاتصال بشبكات 5G الخلوية، والتي تؤمن سرعة في تحميل البيانات أكبر بـ 10 مرات من السرعة التي توفرها شبكات 4G.

وجاء هذا الحاسب بذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية SSD بحجم 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية تكفيه ليعمل لـ 24 ساعة متواصلة تقريبا، وحصل على منافذ USB مختلفة للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: megaobzor