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تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف iPhone 12 المنتظرة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف iPhone 12 المنتظرة
youtube/ Science and Knowledge
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سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أبرز المواصفات التي ستأتي بها هواتف iPhone 12 المنتظرة من آبل.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف iPhone 12 سيطلق في 3 طرازات، ستأتي جميعها بهياكل مقاومة للماء والغبار، بسماكة 7.4 ملم، أي أنحف من هواتف "آيفون-11" التي أطلقت العام الفائت.

أما فيما يتعلق بالشاشة، فمن المفترض أن تأتي نسخة من iPhone 12 بشاشة OLED بمقاس 5.4 بوصة، تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وأن تحصل نسخة أخرى من هذا الهاتف على شاشة OLED 6.1 بوصة، والنسخة الأكبر والأكثر تطورا ستأتي بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة.

وبخصوص الكاميرات فإن أبسط نموذج من iPhone 12 سيحصل على كاميرا أساسية مزدوجة شبيهة بكاميرا iPhone 11 Pro، فيها عدسة واسعة وعدسة خاصة بالتقريب، ومزودة بمستشعر 3D TOF الذي سيمكنها من التقاط صور 3D.

كما ستحصل هواتف iPhone 12 الأكثر تطورا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمستشعر 3D TOF أيضا، وميزات تساعد على تحديد عمق الصورة أوتوماتيكيكا.

وستدعم هواتف iPhone 12 أيضا تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتقنيات Night mode و Deep Fusion.

المصدر: 3dnews

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