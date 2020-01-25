لعبة Tetris الجديدة تصل الهواتف الذكية

أعلنت شركة N3twork المتخصصة بتطوير التقنيات عن طرح نسخة جديدة من لعبة Tetris الأسطورية مخصصة للهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة من Tetris شبيهة إلى حد كبير بالنسخة الأساسية القديمة لهذه اللعبة، لكنها صممت لتعمل على هواتف أندرويد وiOS.

وأوضحت أن اللعبة متاحة مجانا على متجري app store و Play Store الإلكترونيين، لكنها قد تأتي مع بعض الإعلانات، ولمن يرغبون بعدم رؤية الإعلانات يمكنهم تحميل النسخة المدفوعة مقابل 4.99 دولار.

وكانت شركة EA قد طرحت نموذجا للعبة Tetris للهواتف مقابل 10 دولارات يدفعها المستخدم لمرة واحدة، لكنها أعلنت مؤخرا عن عزمها وقف تلك اللعبة.

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وTetris هي لعبة إلكترونية تعتمد على سرعة البديهة والنظرة الهندسية للأشياء صممها أليكسي باجيتنوف عام 1985، وأصبحت من أشهر الألعاب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، واستمرت شعبيتها حتى يومنا هذا.

المصدر: 4apk