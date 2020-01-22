SanDisk تكشف عن أول قرص تخزين SSD خارجي بسعة 8 تيرابايت!

كشفت شركة SanDisk المتخصصة بتطوير الشرائح الإلكترونية عن أول قرص تخزين خارجي محمول من نوع SSD، تبلغ سعته 8 تيرابايت.

وبالرغم من سعة التخزين الكبيرة التي يمتاز بها قرص التخزين الجديد، إلا أنه أتى بهيكل صغير بحجم علبة السجائر تقريبا، محمي بطبقات من المطاط تقيه من الصدمات وتفاوت درجات الحرارة.

وسيوفر هذا القرص للمستخدمين سرعة كبيرة في نقل البيانات، بسبب دعمه لتقنية SuperSpeed USB، والتي تصل سرعة تبادل البيانات عن طريقها إلى 20 غيغابايت في الثانية.

ومع كشفها عن هذا القرص في معرض CES 2020 استعرضت SanDisk ذاكرة فلاش صغيرة محمولة تحمل اسم SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB، سعتها 1 تيرا بايت، لتكون واحدة من أفضل وأصغر أجهزة التخزين المحمولة في العالم.

ولم تعلن الشركة عن سعر أجهزتها الجديدة بعد، لكن من المتوقع أن تطرحها في الأسواق ربيع العام الجاري.

المصدر: ixbt