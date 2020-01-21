كيف نطيل فترة عمل ساعة آبل الذكية

أصبحت ساعة Apple Watch من أكثر الأجهزة الذكية شيوعا في وقتنا الحالي، لكن هذه الأجهزة قد تنفد بطاريتها في الوقت غير المناسب أحيانا، فما السبيل لإطالة فترة عمل بطاريتها؟

تفعيل وضع توفير الطاقة:

يساعد تفعيل وضع توفير الطاقة Power Reserve في الساعة الذكية في التقليل من استهلاك البطارية بشكل ملحوظ، ويمكن تفعيل هذه الميزة أثناء الجري أو المشي لتعطيل مستشعر معدل نبضات القلب، كما يساهم في إيقاف بعض التطبيقات التي تستنزف مخزون البطارية.

إيقاف ميزة إضاءة الشاشة عند رفع المعصم:

تعتبر ميزة Wake Screen on Wrist Raise من الميزات العملية والمفيدة في ساعات Apple Watch، وتعمل على إضاءة الشاشة في كل مرة يرفع فيها المستخدم معصم يده ويدير الساعة الذكية باتجاه وجهه، لتمكنه من رؤية الوقت والتاريخ والإشعارات، ولكن هذه الميزة تساهم في استهلاك الطاقة المخزنة في بطارية الساعة.

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تقليل الإشعارات الواردة إلى الساعة:

تساهم كثرة الإشعارات الواردة إلى الساعة الذكية من الهاتف من استهلاك طاقة البطارية بسبب ازدياد معدل المرات التي تضيء فيها الشاشة، وللتقليل من هذه الإشعارات يجب التوجه إلى تطبيق Apple Watch على هاتف آيفون الموصول بالساعة، ومن ثم الضغط على خيار My Watch، وبعدها خيار "الإشعارات"، ومن ثم إيقاف بعض الإشعارات الواردة من بعض التطبيقات.

تحديث نظام التشغيل:

تسعى آبل مع إطلاق كل نظام تشغيل جديد لأجهزتها لتضمينه ميزات وتقنيات جديدة، ومن بين هذه الميزات ما يساهم في الحفاظ على طاقة البطارية لأطول فترة ممكنة.

المصدر: iphones.ru