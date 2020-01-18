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بكاميرات متطورة.. تعرف على هاتف Oppo الجديد

العالم الرقمي و Social media

بكاميرات متطورة.. تعرف على هاتف Oppo الجديد
youtube/ Beebom
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كشفت شركة Oppo عن هاتفها الجديد F15، المتوقع أن يصبح أحد أكثر الهواتف انتشارا في الأسواق.

ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف، هو الكاميرا الأساسية التي ستأتي رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والتي تصنف من بين أفضل كاميرات الهواة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، والمزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

بكاميرات متطورة.. تعرف على هاتف Oppo الجديد
youtube/ Beebom

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على شاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (1080/2400) بيكسل، مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير

وسيعمل Oppo F15 الجديد بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات microSD.

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كما سيزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل "أندرويد-9" مع واجهات ColorOS 6.1.

وسيتوفر هذا الهاتف في الأسواق اعتبارا من 24 يناير الجاري باللونين الأبيض والأسود، بسعر 282 دولارا.

المصدر: 4apk

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