إتش بي تكشف عن حاسب يمكن تعقبه إذا ضاع

كشفت شركة إتش بي في معرض CES 2020 عن أول حاسوب ويندوز شخصي مزود بميزة تسمح بتعقب موقعه حال فقدانه.

ويعتبر حاسوب Elite Dragonfly G2 نسخة مطورة من حواسب Elite Dragonfly التي ظهرت في العامين الماضيين، وزودته إتش بي بهيكل رقيق وأنيق لا تتجاوز سماكته 1.6 سم، يزن 1 كلغ فقط.

ويأتي هذا الحاسب بشاشة IPS LED بمقاس 13.3 بوصة، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، إضافة إلى منفذي USB-C، ومنفذ USB 3.2 Gen مع ميزة دعم الشحن، ومنفذ HMDI 1.4.

youtube/ MobileTechReview

وتضمن الأداء الممتاز له معالجات Intel Core i7/i5/i3، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة تخزين داخلية 1 أو 2 غيغابايت، ومودم من الجيل الخامس من نوع Snapdragon X55 5G.

وبالإضافة إلى ميزة التعقب في حال فقدانه، حيث حصل الحاسب الجديد على ميزة Sure View Reflect التي تمنع المتطفلين من رؤية الشاشة أثناء الاستخدام، إضافة إلى أن مكوناته الداخلية مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 82%.

المصدر: 4APK