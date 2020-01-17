سوني تطلق أحدث هواتفها قريبا

أكد العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن سوني تستعد لإطلاق أحدث هواتف سلسلة Xperia قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن Xperia 5 الذي ستطرحه الشركة سيأتي بنسختين، نسخة عادية ونسخة Plus أكثر تطورا، وستأتي النسخة الأولى بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد 167/71.6/8 ملم، أما النسخة الثانية فستحصل على هيكل بأبعاد 168/72/8.2 ملم.

youtube/ Waqar Khan

وسيزود الهاتفان بشاشات OLED عالية الدقة بمقاس 6 و6.6 ملم، وماسح لبصمات الأصابع مثبت أسفل الشاشة، وعلى كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وستعمل تلك الهواتف بذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 126/256 غيغابايت، ومعالجات snapdragon 765 ثمانية النوى، وبطاريات مزودة بخاصية الشحن السريع.

ومن المفترض أن تكشف سوني عن هذه الأجهزة في مؤتمر MWC 2020 العالمي، الذي سيعقد أواخر فبراير القادم في برشلونة.

المصدر: mobiltelefon