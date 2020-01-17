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"فيسبوك" تحمي حسابات مستخدميها بميزة جديدة

العالم الرقمي و Social media

Reuters JG/MAR
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بعد أن لاحظت ازدياد حالات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، قررت شركة "فيسبوك" حماية مستخدميها عبر ميزة جديدة أعلنت عنها مؤخرا.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة "تنبيهات تسجيل الدخول" أو Login Notifications الجديدة صممت لترسل لمستخدمي موقعها إشعارات تنبههم في حال استخدام حساب "فيسبوك" للدخول إلى موقع تابع لجهة خارجية.

وتعرض الإشعارات التي يتسلمها المستخدم على البريد الإلكتروني أو تطبيق "فيسبوك" تفاصيل عن البيانات التي تمت مشاركتها مع الموقع الخارجي، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو الصورة الشخصية.

developers.facebook.com

وفي حال لم يرغب المستخدم بمشاركة تلك البيانات مع مواقع أو تطبيقات أخرى غير "فيسبوك" يتوجب عليه النقر على تعديل الإعدادات في البريد الإلكتروني لإزالة الإذن الممنوح للتطبيق ليصل إلى التفاصيل الخاصة.

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ويرى الخبراء في "فيسبوك" أن هذه الميزة ورغم بساطتها ستنبه المستخدمين إلى العديد من المواقع أو التطبيقات التي قد تستغل بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، أو من الممكن أن تكون وسيلة يستطيع الهاكرز عبرها أن يخترقوا حسابات موقع التواصل  الاجتماعي الأشهر في العالم.

المصدر: developers.facebook

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