اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد مئات ملايين الحواسب!

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لنظام "ويندوز-10" لمعالجة ثغرة برمجية كان من الممكن أن تهدد أمن ملايين الحواسب حول العالم.

وأشارت الشركة في تدوينة على موقعها الرسمي أن الثغرة المذكورة اكتشفت في إحدى مكونات أنظمة تشفير ويندوز.

وطمأنت مايكروسوفت المستخدمين وأكدت "أنه لا يوجد أي دليل على استغلال الثغرة المهمة من قبل قراصنة الإنترنت، وأن الإصدار الأخير من ويندوز-10 قد عالج المشكلة، وعولجت فيه الثغرة".

إقرأ المزيد

وتبعا للخبراء فإن الثغرة المذكورة وجدت في مكون يعرف باسم CryptoAPI، له عدد من الوظائف ويسمح للمبرمجين بتسجيل برامجهم رقميا، لذا فإن الثغرة كان من الممكن أن تستغل في إرسال برمجيات خبيثة لحواسب المستخدمين، أو إرسال فيروسات "الفدية" الخطيرة لهم.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في ديسمبر الفائت أنها أصلحت ثغرة برمجية أخرى في أنظمة ويندوز، كان من الممكن أن تسمح بالوصول واختراق الكثير من حسابات المستخدمين.

المصدر: مايكروسوفت