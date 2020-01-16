"إنستغرام" يحظر الصور المعدلة!

بدأ تطبيق "إنستغرام" بإخفاء الصور المعدلة حاسوبيا، والتي ينشرها بعض المستخدمين أو المصورين على منصته.

وتبعا لموقع PetaPixel فإن الخوارزمية الرقمية الجديدة التي أعلن عنها "إنستغرام" في ديسمبر الفائت تقوم بالتعرف على الصور المعدلة رقميا عبر برامج مثل "فوتوشوب"، وتخفي هذه الصور من واجهة العرض في منشورات المستخدمين أو الفنانين الرقميين على منصة الموقع.

وبعد إخفاء الصورة في واجهة المنشور يقوم "إنستغرام" بكتابة رسالة تحذيرية عليه، ولمشاهدة الصور المخفية يتوجب على المستخدمين النقر على واجهة المنشور لتظهر الصورة من جديد.

petapixel.com

ويشير الخبراء في "إنستغرام" إلى أن هذه الميزة أتت في إطار الحملة التي بدأتها منصتهم منذ مدة لمحاربة الأخبار والمنشورات الزائفة أو المضللة للمستخدمين، وأن الصور المعدلة حاسوبيا تدخل في إطار هذا النوع من البيانات.

petapixel.com

وأول من لاحظ هذه الميزة الجديدة في "إنستغرام" المصور الشهير، توبي هاريمان، الذي اكتشف أثناء تصفحه للموقع أن بعض الصور تم تقييدها أو إخفاؤها لاحتوائها على معلومات خاطئة، وبعد النقر على المنشورات المذكورة لاحظ أن الصورة المخفية كانت صورة معدلة رقميا لتلال وجبال التقطها المصور، كريستوفر هيني.

المصدر: petapixel