أدلة في "واتس آب" تكشف من حظرك على التطبيق!

يرغب معظم المستخدمين في معرفة ما إذا قام أحد من قائمة الأصدقاء في الهاتف الذكي، بحظرهم على تطبيق المراسلة الشهير "واتس آب".

ويعلم الجميع أن "واتس آب" لا يعلم المستخدمين بالحظر بشكل مباشر، إلا أن التطبيق يخفي طرقا عديدة لمعرفة ذلك.

- كيف تعرف ما إذا تم حظرك على "واتس آب"؟

أولا، لا توجد طريقة مباشرة للتحقق من الحظر. ومع ذلك، لن يتمكن المستخدم من رؤية "حالة" جهة الاتصال بعد الحظر، في صفحة الدردشة.

كما لن يتمكن من رؤية مؤشر "آخر مشاهدة" (last seen)، لدى المستخدمين الذين قاموا بالحظر.

وبالطبع، يمكن أن تكون لكل العلامات هذه أسباب أخرى خارج المجموعة، لذا فهي ليست دليلا مضمونا.

ولن يتمكن المستخدمون أيضا من رؤية أي تغييرات على صورة الملف الشخصي، المتعلقة بجهة الاتصال. وهذا مفيد، حيث يمكن مقارنة الهاتف بجهاز مستخدم آخر يمتلك جهة الاتصال نفسها، لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في صور الملف الشخصي.

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ومع ذلك، لا تعمل هذه التقنية إلا إذا قام شخص بتغيير صورته بالفعل.

وعندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، ستظهر علامة على رسالتك تدل على أنها أُرسلت، ولكن لم تُسلم مطلقا.

ويمكن أن يكون سبب كل من هذه المؤشرات عدم وجود اتصال بالإنترنت. أنها لا تعني (بالضرورة) أنك حُظرت.

وفي المقام الأول، يجدر أيضا التفكير في سبب الحظر، فقد يكون ذلك تلميحا على أنك أصبحت مزعجا حقا على "واتس آب"، ويجب أن تحسن سلوكك.

- كيف تحظر مستخدم ما على "واتس آب"؟

هناك طريقتان بسيطتان لحظر مستخدم على "واتس آب": الأولى، فتح الدردشة مع جهة الاتصال، ثم النقر فوق الاسم مع اختيار حظر جهة الاتصال.

وتتمثل الطريقة الثانية في الانتقال إلى الإعدادات > الحساب> الخصوصية> الحظر، ثم إضافة جهة اتصال إلى قائمة الحظر الخاصة بك.

المصدر: ذي صن