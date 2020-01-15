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آبل تطلق نسخا جديدة من حواسب MacBook

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق نسخا جديدة من حواسب MacBook
youtube/ ZONEofTECH
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كشف موقع 9to5mac المتخصص بشؤون التقنية عن نية آبل في إطلاق نسخ جديدة من حواسب MacBook Pro.

وتبعا لإحدى الوثائق التي تسربت عبر مواقع الإنترنت فإن الحاسب الجديد من سلسلة MacBook سيأتي بشاشة بمقاس 13 بوصة.

آبل تطلق نسخا جديدة من حواسب MacBook
9to5mac.com

ويتوقع أن يكون هذا الجهاز نسخة مطورة عن حواسب MacBook Pro-16 التي أطلقتها آبل العام الجاري، ويحتوي على معالج"Intel Core"  ثماني النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع"Turbo Boost".

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وسيخلو هذا الجهاز من لوحات المفاتيح Butterfly التي طرحتها "آبل" في حواسبها في السنوات الفائتة، بل ستحصل على لوحات مفاتيح جديدة مقاومة للماء والغبار، وأكثر حساسية للمس وأقل إصدارا للضجيج أثناء الكتابة.

المصدر: 9to5mac

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