آبل تكشف عن أحدث حواسب MacBook

أفرحت آبل عشاق أجهزتها وكشفت عن أحدث نسخة من حواسب MacBook Pro بمواصفات محسنة وعملية.

ومن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو أنه أتى بشاشة بمقاس 16 بوصة، وبلوحة مفاتيح جديدة كليا أكدت آبل أنها ستجنب المستخدمين المشكلات التي عانوا منها مع لوحات "الفراشة" التي كانت في حواسب MacBook الأقدم.

كما حصل هذا الجهاز على شريط لمس Touch Bar أعلى لوحة المفاتيح للتحكم بالأصوات والصور والشاشة بطريقة سهلة وعملية، إضافة إلى 6 مكبرات صوت متطورة تمنح المستخدم تجربة مميزة في توزيع الأصوات.

كما أكدت آبل أن التقنية الجديدة المعتمدة في بطارية هذا الحاسب تمكنه من العمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.

ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا الجهاز:

-معالج tel Core i7 أو Intel Core i9 من الجيل التاسع بتردد 2.3 غيغاهيرتز؟

- ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بحجم 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 64 غيغابايت.

- قرص تخزين SSD بسعة 512 غيغابايت، قابل للتوسيع حتى 8 تيرابايت.

- 4 منافذ Thunderbolt 3 USB-C.

- شاشة بمقاس 16 بوصة بدقة عرض (3070/1920) بيكسل.

المصدر: 4apk