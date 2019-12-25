هواوي "تنوّه" باقتراب استبدال تطبيقات غوغل على هواتفها

ألمحت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي إلى أنها ستكون جاهزة قريبا لاستبدال تطبيقات غوغل ببدائلها الأصلية على هواتفها الذكية.

ويأتي هذا التحذير من هواوي في أعقاب شائعات نُشرت الأسبوع الماضي، مفادها أن الهاتف الذكي الرائد القادم للشركة، P40، سيُشحن في مارس 2020 بدون برامج غوغل.

وجاءت الخطوة هذه في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على علاقة غوغل مع شركة هواوي، حيث يُمنع بيع الهواتف الجديدة مع تطبيقات الشركة السابقة.

ونشأ الحظر، الذي نُفّذ في مايو، بسبب مزاعم بأن هواوي لها علاقات وثيقة مع الحكومة الصينية، وتمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

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وأُعلن عن التحول إلى التطبيقات الداخلية من قبل مسؤول قسم المستهلكين في هواوي بالهند، تشارلز بينغ، في 24 ديسمبر 2019.

وفي حديثه مع The Economic Times الهندية، قال بينغ: "لدينا نظام HMS خاص بنا ونحاول بناء نظام بيئي للهواتف. معظم التطبيقات الرئيسية، مثل المواقع والمدفوعات والألعاب والرسائل، ستكون جاهزة".

وستشهد هذه الخطوة قيام هواوي ببناء نظيرها الخاص لخدمة GMS من غوغل، التي أصبح مستقبلها على أجهزة الشركة الصينية محفوفا بالمخاطر، بعد القيود التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وزعم السيد بينغ أن المستهلكين لن يروا فروقا بين GMS وHMS. وأضاف موضحا: "نحن نركز على كيفية العمل مع المطورين لتقديم تجربة جيدة للعملاء. إنه تحد نحاول معالجته".

وذكرت Economic Times أن هواوي تسعى مع Honor إلى التغلب على هذا التحدي، من خلال تجنيد مطوري التطبيقات في الصين والهند، لتوصيل منتجاتهم إلى منصة الهواتف الذكية الجديدة.

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وقال السيد بينغ: "إن Huawei HQ على اتصال مع مطوري الصين وقاعدة مطوري الهند، التي تقدم المساعدة هناك بالإضافة إلى مناطق مثل أوروبا. وفي كل بلد، سنركز على تقديم أفضل 100-150 تطبيقا للعملاء من خلال HMS".

ولتحقيق ذلك في الهند، تقدم الشركة حافزا يصل إلى 17000 دولار لدمج التطبيقات مع خدمة الوسائط الجديدة.

ويجري توفير رأس المال لهذا الحافز من خلال صندوق هواوي، الذي أطلق في وقت سابق من هذا العام بقيمة مليار دولار، للمساعدة في التنافس مع غوغل.

وأوضح بينغ أن هواوي تعد من بين أفضل 3 شركات لتصنيع الهواتف بحصة سوقية ضخمة. ومع ذلك، فإن الخبراء يشككون فيما يتعلق بالتنبؤ بنجاح خطط هواوي في منصة خدمات الوسائط.

المصدر: ديلي ميل