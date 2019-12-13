Xiaomi تغير عالم الهواتف بجهاز غير مسبوق

ظهرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بعض البيانات التي تتعلق بالهاتف الذكي الذي تطوره شركة Xiaomi ، ليكون هاتفا غير شبيه بأي هاتف مطروح في الأسواق حاليا.

وتبعا للصور التي سربت للتصميم الأولي للهاتف المنتظر، نلاحظ أنه يجمع صفات العديد من الهواتف المتطورة التي كشف عنها هذا العام.

أول ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة المرنة الممتدة بشكل طولي على هيكل قابل للطي من المنتصف، أي أنه سيكون شبيها بهاتف RAZR الذي كشفت عن موتورولا مؤخرا.

والسمة المميزة الأخرى في هذا الهاتف ستكون الكاميرات، فلن تزوده Xiaomi بكاميرا أمامية، بل سيحصل على كاميرا أساسية مثبتة على محور دوار، يمكنها من الالتفاف بزاوية 180 درجة للتحول إلى كاميرا أمامية قادرة على التقاط أفضل صور السيلفي، تشبه تلك المركبة على هواتف Zenfone 6 التي طرحتها آسوس هذا العام.

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ولن يزود الهاتف الجديد بأيّة أزرار ميكانيكية، كما سيحصل على شاشات إضافية صغيرة مثبتة على هيكله من الخارج لتظهر الإشعارات والرسائل والمعلومات عن المكالمات الواردة.

المصدر: 4apk