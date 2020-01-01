ما الذي سيميز أجهزة أندرويد في المستقبل؟

تتطور الهواتف والأجهزة الذكية عام بعد عام بشكل كبير وملحوظ، وتحصل على ميزات لم نكن لنتخيل ظهورها سابقا، فما هي الميزات والتقنيات التي ستحصل عليها الهواتف التي سنراها قريبا؟

من أبرز التقنيات التي من المفترض أن تحصل عليها هواتف أندرويد التي ستظهر العام القادم هي الكاميرات ذات القدرات الفائقة في التصوير، على غرار الكاميرا التي أتت في هاتف Mi Note 10 الذي كشفت عنه Xiaomi مؤخرا.

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والتقنية المهمة التي ستحصل عليها هواتف أندرويد القادمة هو معالج Snapdragon 865، الذي سيكون أقوى معالجات الهواتف، والمدمج بتقنية Sensing Hub التي لديها القدرة على الكشف عن الأصوات بدقة وتحليلها، ما سيحسن ميزة الترجمة الفورية في الهواتف.

وستمنح معالجات Snapdragon 865 الهواتف أيضا سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، ما سيمكنها من العمل مع شبكات 5G.

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وكما سيحسن وجود هذه المعالجات من قدرة الهواتف في التعامل مع الفيديوهات والصور، ويمنح كاميراتها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وستدعم هذه المعالجات تقنية Dolby Vision HDR التي تحسن من مستوى دقة وسطوع الألوان.

وبفضل المعالجات القوية وذواكر الوصول العشوائي الكبيرة التي ستحصل عليها هواتف أندرويد أيضا سيكون بإمكانها التعامل مع ألعاب الفيديو مثلها مثل الحواسب المخصصة لهذا الغرض حاليا.

المصدر: وكالات