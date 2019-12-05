أبرز مواصفات Mi Note 10.. أحد أفضل الهواتف في الأسواق

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات الصينية Xiaomi مؤخرا هاتفا جديدا بمواصفات متطورة تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.

ومن أكثر السمات المميزة لهاتف Mi Note 10 هو الكاميرا الأساسية التي أتت بـ 5 عدسات دقة إحداها 108 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق الصور بدقة عالية جدا تبلغ (12032/9024) بيكسل، والمزودة بميزة 4-in-1 Super Pixel التي تسمح بالتقاط صورة بسطوع ممتاز.

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كما تضم الكاميرا في هذا الجهاز عدسة بدقة 12 ميغابيكسل مع ميزة التقريب البصري المزدوج، وعدسة بدقة 20 ميغابيكسل، بفتحة عريضة f / 2.2، وعدسة خاصة تساعد على التقاط الصور من مسافات قريبة جدا تتراوح ما بين 2 إلى 10 سم.

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وزودت Xiaomi هذا الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وتقنية تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الأخرى لاسلكيا، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon 730G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع عبر شاحن (30 واطا).

المصدر: chudotech