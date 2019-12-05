 
مباشر
عاجل
المنتخب البحريني يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح

أبرز مواصفات Mi Note 10.. أحد أفضل الهواتف في الأسواق

العالم الرقمي و Social media

أبرز مواصفات Mi Note 10.. أحد أفضل الهواتف في الأسواق
youtube/Andro-news.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mu3q

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات الصينية Xiaomi مؤخرا هاتفا جديدا بمواصفات متطورة تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.

ومن أكثر السمات المميزة لهاتف Mi Note 10 هو الكاميرا الأساسية التي أتت بـ 5 عدسات دقة إحداها 108 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق الصور بدقة عالية جدا تبلغ (12032/9024) بيكسل، والمزودة بميزة 4-in-1 Super Pixel التي تسمح بالتقاط صورة بسطوع ممتاز.

أبرز مواصفات Mi Note 10.. أحد أفضل الهواتف في الأسواق
youtube/Andro-news.com

كما تضم الكاميرا في هذا الجهاز عدسة بدقة 12 ميغابيكسل مع ميزة التقريب البصري المزدوج، وعدسة بدقة 20 ميغابيكسل، بفتحة عريضة f / 2.2، وعدسة خاصة تساعد على التقاط الصور من مسافات قريبة جدا تتراوح ما بين 2 إلى 10 سم.

إقرأ المزيد
OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة
OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة

وزودت Xiaomi هذا الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وتقنية تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الأخرى لاسلكيا، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon 730G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع عبر شاحن (30 واطا).

المصدر: chudotech

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا