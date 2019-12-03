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OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة

العالم الرقمي و Social media

OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة
youtube/ YugaTech
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كشفت شركة OPPO الصينية مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة سعره قرابة الـ 250 دولارا.

ويأتي هاتف OPPO A9 2020 الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش مزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، محمية بزجاج 3 Gorilla Glass .

OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة
youtube

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت بأربع عدسات ودقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر خاص لقياس عمق الصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وزود الجهاز أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع اللاسلكي، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

OPPO تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة
youtube/ YugaTech

ويضمن أداءه الجيد معالج Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.

المصدر: chudotech

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