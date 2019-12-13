نوكيا تطلق هاتفا ذكيا سعره 60 دولارا!

نشرت شركة نوكيا مؤخرا فيديو ترويجي لهاتف ذكي منافس من المفترض أن تطرحه في الأسواق قريبا بسعر 60 دولارا تقريبا.

وسيطرح هاتف C1 الجديد من نوكيا بهيكل أنيق أبعاده (147/71/8.7)ملم، مزود بشاشة بمقاس 5.45 بوصة بدقة عرض (960/480) بيكسل.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 64 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وسيأتي C1 بمنفذ Micrо-USB ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، ومستقبل لإشارات الراديو FМ، وسيحصل على أنظمة GPS لتحديد المواقع، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n و Bluetоoth.

youtube/Nokia Mobile

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أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون بدقة 5 ميغابيكسل وستزود بمصباح LED للإضاءة، وكذلك الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk