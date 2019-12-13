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نوكيا تطلق هاتفا ذكيا سعره 60 دولارا!

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتفا ذكيا سعره 60 دولارا!
youtube/Nokia Mobile
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نشرت شركة نوكيا مؤخرا فيديو ترويجي لهاتف ذكي منافس من المفترض أن تطرحه في الأسواق قريبا بسعر 60 دولارا تقريبا.

وسيطرح هاتف C1 الجديد من نوكيا بهيكل أنيق أبعاده (147/71/8.7)ملم، مزود بشاشة بمقاس 5.45 بوصة بدقة عرض (960/480) بيكسل.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 64 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وسيأتي C1 بمنفذ Micrо-USB ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، ومستقبل لإشارات الراديو FМ، وسيحصل على أنظمة GPS لتحديد المواقع، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n و Bluetоoth.

نوكيا تطلق هاتفا ذكيا سعره 60 دولارا!
youtube/Nokia Mobile
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أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون بدقة 5 ميغابيكسل وستزود بمصباح LED للإضاءة، وكذلك الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk

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