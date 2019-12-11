نوكيا تطلق أول تلفاز ذكي من إنتاجها

أعلنت نوكيا عن طرح أول جهاز تلفاز ذكي من تطويرها للبيع في الهند عبر موقع Flipkart المتخصص بالإلكترونيات.

وزود التلفاز الجديد بشاشة بمقاس 55 بوصة بدقة عرض 4K UHD، ومعدل تحديث 60 هيرتز، ومعدل سطوع 400 شمعة للمتر الواحد.

ويعتمد هذا الجهاز على معالج رباعي النوى بتردد 1 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-450، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 2.25 غيغابايت.

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ويدعم هذا التلفاز عددا من التقنيات كـ HDR10 و Dolby Vision، ويستخدم لوحة ADS التي تعتبر أحد أشكال تقنية IPS، ويعتمد في بث الأصوات على مكبري صوت باستطاعة 24 واطا من نوع JBL التي تعتبر من بين أفضل مكبرات الصوت في العالم، والتي تدعم أنظمة Dolby Audio و DTS Tru Surround.

وزودته نوكيا بـ 3 منافذ HDMI، ومنفذي USB، وقدرة على الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات Bluetooth 5.0، إضافة إلى تقنية "التعتيم الذكي" للتحكم بإضاءة خلفية الشاشة.

المصدر: Flipkart