نوكيا تكشف عن أحدث هواتفها قريبا

تستعد شركة نوكيا مطلع الشهر المقبل لإطلاق هاتف جديد مميز يعيد لها مواقعها المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": "سيتم إطلاق أحدث إضافة لعائلتنا في الـ 5 من ديسمبر 2019.. ترقبوا المزيد".

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وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل الرمز "8.2"، وسيأتي بسعر متوسط، ومواصفات تنافس الكثير من الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق، وسيحصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مخفية داخل الهيكل تخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

وتزامنا مع طرح هذا الهاتف من المفترض أن تكشف الشركة عن مجموعة جديدة من هواتف Nokia 5.2 و Nokia 2.3، التي ستنضم لفئة الهواتف المتوسطة.

و ستأتي أجهزة Nokia 5.2 بشاشات بحجم 6.4 بوصة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، وستحصل على معالج MеdiaTek Hеlio A22 رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3920 ميلي أمبير.

كما ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (25+16+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: وكالات