سوني تعود للمنافسة بهاتف جديد

تعتزم سوني العودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف بمواصفات منافسة سعره لن يتعدى الـ 300 دولار.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Xpеria Cоmpact المنتظر صمم خصيصا لمحبي الهواتف المتوسطة الحجم، وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة بأبعاد "9:21".

ومن المفترض أن يأتي هيكل الهاتف بطول 138 ملم، وعرض 60 ملم، ويزود بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

كما سيحصل هذا الجهاز على معالج Snаpdragon 665 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وكاميرا أساسية ثنائية أو ثلاثية العدسة.

youtube/Griffen Sander

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ومن حيث المظهر سيكون هذا الجهاز شبيها بهواتف Xpеria xz1، وقد تكون إحدى عدسات كاميرته الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل.

وينتظر أن يعزز هذا الجهاز أمل سوني في استعادة مراكزها بسوق الهواتف، خصوصا أن مبيعاتها في هذا المجال بدأت بالتراجع منذ العام 2017، إذ باعت في تلك السنة 13.5 مليون هاتف، والعام الفائت انخفض هذا الرقم إلى 6.5 مليون جهاز، أما هذا العام فباعت 2.5 مليون هاتف ذكي فقط.

المصدر: 4apk