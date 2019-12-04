غوغل "تنقلك" إلى الفضاء بهواتفها الجديدة!

طرحت غوغل في هواتفها الجديدة Pixel-4 تقنية مميزة تحول الهاتف الذكي لتلسكوب صغير يمكن عشاق التصوير من ثوثيق لقطات مميزة.

وتساعد ميزة Astrophotography التي ظهرت في الهواتف المذكورة كاميرا الهاتف على العمل بشكل أفضل في الليل وفي ظروف الإضاءة الخافتة جدا، كما تمكن عدسات الكاميرا من التركيز على الأجسام البعيدة، ما يسهل استخدام الهاتف في الليل لالتقاط صور دقيقة للنجوم والأجسام السماوية.

ومن خلال هذه التقنية يقوم الهاتف خلال 4 دقائق بالتقاط عدة صور متحركة، ومن ثم يقوم أوتوماتيكيا بتجميع الصور ومعالجتها ودمجها لتكوين لقطة واضحة للسماء والنجوم.

وللاستفادة بشكل أفضل من هذه الميزة ينصح الخبراء في غوغل بتثبيت هواتف Pixel-4 على حوامل ومنصات خاصة لتفادي الاهتزاز أثناء التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أن الهواتف التي تطلقها غوغل كل عام تصنف من بين أفضل الهواتف الذكية وأسرعها أداء، كما تصنف كاميرات تلك الأجهزة من بين أفضل كاميرات الهواتف.