MediaTek تكشف عن أحدث معالجاتها لشبكات 5G

كشف عملاق صناعة المعالجات MediaTek مؤخرا عن أحدث المعالجات المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن معالج Dimensity 1000 الجديد الذي طور بتقنية (7نانومتر)، هو أول معالج مخصص للأجهزة الخلوية العاملة مع شبكات 5G يجمع بين شريحتين (مودم ومعالج) في آن واحد.

وتسمح هذه التقنية وفقا للخبراء بالتقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة إلى حد كبير أثناء استعمال الإنترنت.

ويضم المعالج الجديد 8 نوى، 4 من نوع Cortex-A77 تعمل بتردد يصل إلى 2.66 غيغاهيرتز، و4 من نوع ARM Cortex-A55 بتردد 2.0 غيغاهيرتز.

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ويدعم هذا المعالج شبكات ثنائية المستوى من الجيل الخامس، ويؤمن سرعة تنزيل للبيانات هي الأكبر، تصل إلى 4.7 غيغابايت في الثانية، وسرعة تحميل للبيانات تصل إلى 2.5 غيغابايت في الثانية، وله القدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.1.

وحول هذه المعالجات قال رئيس MediaTek، جو تشن:" تعد سلسلة Dimensity الخاصة بنا تتويجا لاستثمار شركتنا في الجيل الخامس وتضعنا في موقع الريادة في تطوير وتنمية الابتكار في هذا المجال.. تقنيات الجيل الخامس الخاصة بنا تجعلنا في منافسة مع أي كان في هذه الصناعة".

المصدر: وكالات