"فيسبوك" يكافئ شابا عراقيا للمرة السادسة (صورة)

أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم السبت، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في "الموقع الأزرق".

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".

وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستغرام".

#مركز_الاعلام_الرقمي يؤكد ان شركة الفيسبوك قامت بمكافئة الشاب العراقي مؤمل احمد شكير بعد ابلاغه عن ثغرة جديدة في الفيسبوك.



وفي تصريح خاص للمركز ، اوضح مؤمل : ان الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم او المخترق بتخطي اختبار الامان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية . pic.twitter.com/0xYl9yNciJ — مركز الاعلام الرقمي (@iraqDMC) 30 ноября 2019 г.

المصدر: مركز الإعلام الرقمي في العراق