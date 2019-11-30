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"فيسبوك" يكافئ شابا عراقيا للمرة السادسة (صورة)

العالم الرقمي و Social media

Globallookpress / Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
"فيسبوك"
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أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم السبت، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في "الموقع الأزرق".

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".

وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستغرام".

المصدر: مركز الإعلام الرقمي في العراق

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