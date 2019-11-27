آبل تعترف بالقرم روسية

أعلن رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريوف، أن آبل أدخلت تعديلات على منتجاتها فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم.

وأوضح المسؤول "أن آبل استجابت للدعوات الروسية، وأدخلت تعديلات على خدماتها وتطبيقاتها، بما فيها تطبيق خدمات الطقس، تتعلق بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ممثلي شركة آبل في روسيا أبلغوا بيسكاريوف بتلك التعديلات خلال جلسة اجتمعوا به فيها مؤخرا.

وكان مجلس الدوما الروسي قد أشار في مايو الفائت إلى أن آبل كانت قد صححت في خرائطها، ما يتعلق بتبعية شبه جزيرة القرم.

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وذكر المجلس حينها أن لديه بعض الملاحظات والمطالبات بتعديل بعض خدمات آبل، كخدمة "الطقس"، والتي لم تكن تشير لتبعية القرم إلى روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم انضمت لروسيا بعد استفتاء شعبي لمواطنيها أجري عام 2014، والذي صوت فيه معظم سكان شبه الجزيرة لإعادة توحيدهم مع روسيا.

المصدر: وكالات روسية