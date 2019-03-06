خرائط غوغل تعترف بالقرم روسية

اعتبرت السلطات في شبه جزيرة القرم أن قرار تصويب محرك البحث الرقمي العملاق "غوغل" لبيانات جمهورية القرم في خرائطه أمرا منطقيا وباعثا على الأمل.

واقترح نائب وزير السياسة الداخلية والمعلومات والاتصالات بالجمهورية، فاديم بيرفيخ، على موقع غوغل تغيير بيانات القرم، لا للمستخدمين الروس فحسب، وإنما للمستخدمين من أماكن أخرى أيضا.

فالخطوة التي قام بها غوغل تؤكد على اعتزازه بالسوق الروسية وانصياعه لصوت العقل، وهنا لا بد من الاعتراف بدور الحكومة الروسية، والبرلمان الروسي في موقفهم الواضح والحاسم بشأن ضرورة التزام غوغل بقوانين الدولة الروسية، بحسب نائب الوزير بيرفيخ.

وبينما لم يغيّر غوغل هذه البيانات للمستخدمين من بقية دول العالم، فإن موقف السلطات في شبه جزيرة القرم يعتزم عدم التوقف عند تغيير البيانات بالنسبة للروس وحدهم، وإنما تغييرها للمستخدمين في بقية العالم، ذلك أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تعترف بالقرم جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

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ومن الجدير بالذكر أن موقعا جغرافيا آخر هو "Open Street Map" (خريطة الشارع المفتوح) قد غيّر خرائطه وفقا للواقع الجيوسياسي للمنطقة، محوّلا تبعية القرم من أوكرانيا إلى روسيا، لذلك تأمل السلطات في القرم أن يقوم غوغل أيضا بالمضي على هذا النهج.

وصرح نائب وزير السياسة الداخلية والمعلومات والاتصالات بأن موقف السلطات الفدرالية لا بد وأن يكون مساويا في علاقته بخدمات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعمل على أراضي روسيا، فيما يتعلق ببيانتها حول تبعية القرم لروسيا، وبما أن غوغل قد قام بتلك الخطوة، فلا بد أن يتبعه الباقون.

وكان مبرمجو محرك البحث غوغل قد عدّلوا من بيانات القرم كأراض روسية بالنسبة للمستخدمين الروس، إثر مطالبات بالتزام غوغل بالتشريعات والقوانين الروسية، وبعد أن منحه البرلمان مهلة مدتها شهر لتصويب الخطأ في خرائط القرم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا