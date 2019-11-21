بعد طول انتظار.. غوغل تعلن عن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية

أفرحت غوغل عشاق الألعاب الإلكترونية وأتاحت خدمة Stadia في عدد من البلدان، بعد أن انتظرها الكثيرون لأشهر.

وأهم ما يميز الخدمة الجديدة هو أنها تستفيد من البنية التحتية السحابية الهائلة لغوغل، وتسمح للمستخدم بالاستمتاع بأحدث الألعاب الإلكترونية دون الحاجة إلى منصات ألعاب خاصة أو أجهزة كمبيوتر بمواصفات معينة.

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر أي حاسوب محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لغوغل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

وعلى عكس ملحقات الألعاب التقليدية، فإن جهاز التحكم الخاص بالخدمة سيتصل بخوادم غوغل مباشرة عن طريق شبكات الـ Wi-Fi.

وكانت غوغل قد فتحت في شهر يونيو الفائت باب حجز النسخة الأساسية للخدمة Stadia Founder’s Edition في كل من الولايات المتحدة، وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والسويد، والدانمارك والنرويج وفنلندا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا

وتتضمن هذه النسخة جهاز التحكم، و جهاز"كروم كاست ألترا" ، واشتراكا لمدة 3 أشهر في خدمة Stadia Pro ، و بيعت هذه النسخة بسعر 129 دولارا في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات