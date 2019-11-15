ما مدى فعالية "فيسبوك" في اكتشاف "خطاب الكراهية"؟

عرض أحدث تقرير عن تطبيق المعايير المجتمعية لـ "فيسبوك" المحتويات التي تنتهك هذه المعايير، وكذلك مدى فعالية "فيسبوك" في مواجهة هذا الخطر.

لعل من أبرز التحديات التي تواجه "فيسبوك" هي كشف المحتوى الذي ينتهك المعايير والسياسات المجتمعية للموقع، قبل أن يدركها المستخدم، وعند النظر إلى ما يطلق عليه "المعدل الاستباقي" للأنواع المختلفة من الانتهاكات، تتضح لنا طبيعة التحدي الأكبر الذي تواجهه أوسع شبكة اجتماعية في العالم، بغرض الحفاظ على نظامها الأساسي.

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وفي حين أنه من السهل جدا على الذكاء الاصطناعي أن يكتشف الصور التي تتضمن عريا أو إباحية أو عنفا جسديا واضحا، إلا أن عملية تصفية بيانات لمنشورات عشوائية، لتحديد محتوى يتضمن خطاب كراهية أو تنمرا أو تحرشا، تتطلب في الأغلب فهما للسياق، وفهما إنسانيا لأبعاد المواقف على اختلافها.

ولا يزال "فيسبوك" يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لتحديد المحتوى الضار المحتمل، بمشاركة بشرية في مراحل لاحقة من عملية المراجعة، لمحاولة تحديد خطاب الكراهية أو التنمر قبل مستخدميه. وعلى الرغم من أن معدل نجاح الشركة في كشف خطاب الكراهية قد تحسّن من 52% إلى 80% على مدار الـ 12 شهرا الماضية، إلا أن ذلك المعدل لا يزال أقل كثيرا من ذلك في محتويات أخرى تنتهك سياسات الشركة.

المصدر: ستاتيستا