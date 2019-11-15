رئيسة تحرير RT: "نعيش في عالم انتصرت فيه الرقابة الأمريكية"

يواصل موقع "فيسبوك"، لأكثر من شهر، حجب محتوى بعض صفحات RT، بينما لم تجب إدارة الموقع عن أسئلة موظفي القناة حول أي انتهاكات يجري الحديث، ما أدى إلى ذلك الحجب.

وعن حجب موقع "فيسبوك" لأفلام وثائقية تنشرها قناة (RT الوثائقية) RT Documentary في صفحتها على "فيسبوك"، بحيث لا يتمكن المستخدمون من متابعتها، علّقت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مرغريتا سيمونيان، بأن مسؤولي الصفحات من القناة توجهوا لمشرفي "فيسبوك" Moderators بالسؤال عن الانتهاكات التي قامت بها الصفحة، لحجب محتواها عن المستخدمين، دون رد من إدارة الموقع.

وتابعت رئيسة تحرير قناة RT: "إننا نعيش في عالم انتصرت فيه الرقابة الأمريكية، ولا عزاء لمن لم يفهم ذلك بعد".

وكانت سيمونيان قد عرضت منذ بضعة أيام مجموعتها القصصية الصادرة مؤخرا في موسكو، وحملت عنوان "عيون سوداء"، في حفل توقيع للمجموعة، وسط حضور مميز من النخب الصحفية والأدبية الروسية.

المصدر: فيسبوك