تعرف على نظارة Snap الذكية الجديدة

كشف النقاب مؤخرا عن الجيل الجديد من نظارات Snap الذكية التي يتوقع أن تصبح منافسا قويا في سوق الأجهزة الإلكترونية المتطورة.

ومن أكثر ما يميز Spectacles 3 الجديدة تصميمها العصري والمميز الذي يجعلها تبدو كنظارة شمسية عادية، وهيكلها المعدني الذي يجعلها أكثر عملية من النظارات الذكية المطروحة في الأسواق حاليا.

كما تمتاز النظارة بالقدرة على الاتصال بالأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث ويكفي للمستخدم تحميل التطبيق الخاص بها في هاتفه ومن ثم ارتداء النظارة والنقر على زر جانبي موجود على إطارها لتبدأ بتسجيل الفيديوهات أو التقاط الصور ثلاثية الأبعاد.

وزودت هذه التحفة الإلكترونية بمستشعر عمق يساعدها في التعرف على أماكن الأشجار والصخور والأشخاص والأشياء الأخرى، لإعطاء الصور التي تلتقطها عمقا ثلاثيا لتبدو أكثر واقعية.

ويمكن الاعتماد على هذه النظارة في الرد واستقبال المكالمات الصوتية القادمة إلى الهاتف الموصولة به، أو تسجيل مقاطع الصوت القصيرة في الفيديو أو توثيق الصور، إذ تكفي بطاريتها لالتقاط 70 مقطع فيديو صغيرا أو أكثر من 200 صورة بالشحنة الواحدة.

المصدر: وكالات