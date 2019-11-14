"تسريبات" آيفون 12 تكشف عن شكل "مثير للغاية" (فيديو)

انتشرت تقارير عديدة تزعم أن شركة آبل تخطط لإطلاق تصميم "مثير للغاية" لنماذج آيفون الجديدة لعام 2020.

ونشر موقع "ذي صن" البريطاني تسريبات تقدم فكرة جيدة، عما يمكن توقعه في تصميم آيفون القادم.

'Leaked' iPhone 12 design reveals latest Apple handset will come with FOUR cameras 😱 https://t.co/PL4VbP0F7j — The Sun (@TheSun) November 13, 2019

وتستند التسريبات إلى معظم الشائعات الحالية حول آيفون 12، اعتمادا على توقعات خبراء في PhoneArena التقني.

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ويتضمن ذلك مزاعم بأن آيفون 12 قد يكون أول هاتف رباعي الكاميرا من آبل، مزودا بكاميرات: ذات نطاق عريض وعريض للغاية و2x telephoto وToF. وتقدم القدرة الفائقة للكاميرات فرصة أفضل لاستخدامات الواقع الافتراضي، لذا إذا كان على آبل تضمين إحداها، فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على الكثير من ميزات AR.

وهناك أيضا شائعات بأن الهاتف الجديد يستلهم الكثير من تصاميم أجهزة: آيفون 5 و5s، ذات الجوانب المسطحة. ويُفترض أن "الشق" الموجود أعلى الشاشة سيتقلص أكثر، ويعتقد الخبراء أنه ستكون هناك أحجام مختلفة للشاشة.

وتوقع PhoneArena إطلاق آيفون بألوان: الأسود والرمادي الفضائي والذهبي والوردي، وكذلك ألوان "منتصف الليل" الجديدة.

المصدر: ذي صن