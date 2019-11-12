يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد تحميل أحدث تحديثات برامج iOS 13.2.2 وiPadOS 13.2.2 لإصلاح بعض المشكلات المزعجة، بما في ذلك مشكلة إدارة الذاكرة التي تسببت في إغلاق التطبيقات المفتوحة.

وعانى بعض المستخدمين من مشكلة إدارة الذاكرة، التي تعيق التنقل بسهولة بين التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة تحميلها.

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ويعيد التحديث الجديد خيار "تعدد المهام" إلى هاتف آيفون. وتتضمن إصلاحات التحديثات الأخرى حلا للمشكلة، التي تسببت في فقدان مستخدمي "آيفون" لإشارة الهاتف بعد إجراء مكالمة معينة.

كما يحل التحديث مشكلة تمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى بيانات آيفون، وكذلك خللا يمنع قراءة الردود على رسائل البريد الإلكتروني المشفرة (S/MIME) من حسابات البريد الإلكتروني Microsoft Exchange.

ولا يتضمن iPadOS 13.2.2 إصلاحات خلل البيانات الخلوية أو المحمولة.

وللحصول على التحديث، تحتاج إلى الانتقال إلى "الإعدادات" ثم انقر فوق "عام" متبوعا بـ "تحديث البرنامج". وأخيرا انقر فوق "تنزيل وتثبيت".

المصدر: ذي صن