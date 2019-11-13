بعد انتشار حالات من الذعر.. كيف تمنع حظرك من "واتس آب"؟

أثارت مجموعة حديثة من عمليات الحظر الدائمة التي فرضتها خدمة المراسلة العالمية "واتس آب"، قلق المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي فبراير الماضي، أعلنت "واتس آب" عن كيفية مكافحتها للبريد العشوائي وإساءة الاستخدام، دون الحاجة إلى خرق خصوصية المستخدمين. وتضمنت إحدى الطرق مسح محتوى المجموعة غير المشفر والبيانات التعريفية (إنشاء تاريخ المجموعة، موضوع المجموعة، إلخ)، بالإضافة إلى معدل الرسائل لتحديد المحتالين المحتملين، وغيرهم من قراصنة الإنترنت.

It seems like it's easy to be banned from WhatsApp, using a suspicious name as group subject.

In this case the group subject did not reflect with the content of the group (probably it was changed for joking) and the entire group was immediately banned. https://t.co/KEDEv8eVHi — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2019

ويستخدم زهاء 1.5 مليار شخص حول العالم تطبيق "واتس آب"، وتزيل الشركة أكثر من مليوني حساب عشوائي مزيف (spam) شهريا، حيث يُحذف 75% منها تلقائيا بواسطة خوارزمية تعلم متاحة في التطبيق. كما يُحدد 20% من هذه الحسابات المزيفة عند التسجيل.

وتفخر الشركة المملوكة لعملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك"، بحماية خصوصية المستخدمين ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح، كما أظهرت الفضائح الحديثة.

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ومع ذلك، تعهدت الشركة نفسها بعدم قراءة رسائل المستخدمين، أو منح أي حكومة وصولا سهلا بغاية التطفل.

وينبع الذعر الأخير من حظر "واتس آب" للمستخدمين الذين يمثلون جزءا من مجموعات بأسماء مشبوهة، بشكل دائم. وفي إحدى تلك الحالات، ادعى مستخدم أنه تعرض للحظر مع باقي الأعضاء الآخرين في المجموعة من التطبيق، لأن شخصا واحدا قرر تغيير اسم المجموعة إلى "مواد إباحية للأطفال".

وأُبلغ عن حالات مماثلة من "الفكاهة السوداء"، التي تسببت بأضرار جانبية وحظر دخول الأفراد للخدمة عبر مواقع الإنترنت الأخرى.

ويتمثل أحد الحلول البسيطة لتجنب الحظر (مؤقتا) في تعديل معلومات المجموعة ضمن الإعدادات، واختيار خيار "المسؤولون فقط" لمنع أي مزاح مزعج، لوقف إمكانية حظر الجميع من دخول "واتس آب".

ويبدو أن "واتس آب" على دراية بوقت إضافة المستخدمين إلى المجموعات الخبيثة، لذا يمكن أن يقدم هذا الأمر بعض الراحة للمستخدمين غير النشطين في مجموعات مشكوك بأمرها.

المصدر: RT