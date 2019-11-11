اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "أندرويد" من أن أحد تحديثات "واتس آب" الأخيرة يستنزف عمر بطارية هواتفهم بنسبة تصل إلى 50% في غضون ساعات، بغض النظر عن الاستخدام النشط.

واقترح البعض فكرة إيقاف "التحكم الذكي" للبطارية، لوقف هذا الخلل المزعج، أو تعطيل تشغيل "واتس آب ويب". وقال آخرون إنه يجب "إيقاف عمل" التطبيق قبل النوم، لمنع استنزاف البطارية خلال الليل، أو تقييد معالجة الخلفية أثناء مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

وأبلغ المستخدمون عن تنبيهات على هواتفهم تشير إلى أن "واتس آب"، استغل البطارية أثناء "الاستخدام النشط" لنحو 1.5 ساعة. على الرغم من فتح تطبيق المراسلة الشهير لفترة وجيزة فقط.

إقرأ المزيد

وألقى الكثيرون اللوم على تحديث "واتس آب 2.19.308"، حيث يبدو أن مستخدمي هواتف "ون بلس" هم الأكثر تضررا. وهناك شكاوى واسعة النطاق في مواقع الإنترنت من مستخدمي "أندرويد"، عبر مراجعات متجر "غوغل بلاي"، ومنتدى OnePlus Forum وكذلك "تويتر" وموقع "رديت".

وفي العديد من الحالات القصوى، اشتكى المستخدمون من أن خدمة الرسائل الفورية المملوكة لشركة "فيسبوك"، تستهلك ما يقرب من نصف طاقة الهاتف.

ويبدو أن بعض هواتف "شاومي" و"هواوي" و"سامسونغ غالاكسي"، تتمتع بالحصانة من التحديث الذي يستنزف عمر البطارية.

المصدر: RT