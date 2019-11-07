الرقابة الروسية تحمل المسؤولية لمن يشتري بيانات شخصية مسروقة

أعلنت إدارة "روس كوم نادزور" (الرقابة) الروسية أنها بصدد تحديد المسؤولية الإدارية عن شراء واستخدام بيانات شخصية للمواطنين بطريقة غير شرعية.

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وقال رئيس إدارة "روس كوم نادزور"، ألكسندر جاروف، في كلمة ألقاها يوم 6 نوفمبر في مؤتمر حماية البيانات الشخصية إن تسريب البيانات الشخصية تعد مشكلة عالمية كبيرة، لذلك لا تقع مسؤولية سرقة تلك البيانات على سارقها فحسب، وإنما تقع المسؤولية أيضا، على من اشتراها منه في السوق السوداء، ويستفيد منها دون أن يكون له الحق في ذلك.

وأعلن، ألكسندر جاروف، أن إدارته تعمل حاليا على إعداد حزمة من الوثائق وستحيلها الربيع المقبل إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ليتبنى قانونا بهذا الشأن.

وأعرب عن أمله بأن يؤيد مبادرته كل من وزارة الاتصال والجمعية الفدرالية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا